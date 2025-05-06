Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Her yıl çiftçilerimize sunulan buzağı destekleri için 2. dönem başvuruları devam ediyor. Ancak son başvuru tarihi hızla yaklaşmakta. Türkiye genelindeki çiftçiler ve yetiştiriciler için büyük önem arz eden desteklerin başvuruları, 7 Nisan 2025 tarihinde başlamıştı. Başvurusunu henüz tamamlamayan çiftçiler için kritik uyarılar yapılmaya devam ediyor.

Buzağı Desteği Nedir?

Buzağı desteği, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan ve çiftçilerin hayvancılık faaliyetlerini sürdürmelerine yardımcı olmak amacıyla verilen desteklerdir. Bu destek sayesinde, kaliteli ve sağlıklı buzağıların yetiştirilmesi teşvik edilmekte, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli bir gelir kaynağı sağlanmaktadır. 2024 yılında doğan buzağılar için geçerli olan bu destekten yararlanmak isteyen yetiştiricilerin belirlenen şartları taşımaları ve belirtilen süre içinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Buzağı Desteği 2. Dönem Başvuru Tarihleri

Çiftçilerimizin en çok merak ettiği soru: "Buzağı desteği başvuruları ne zaman sona erecek?" oldu. 2025 yılı için yapılan açıklamaya göre, son başvuru tarihi 15 Haziran 2025 olarak belirlendi. Önceki dönemlerde çeşitli sebeplerle başvuru yapamayan yetiştiricilere tanınan bu ek fırsatın son tarihi yaklaşıyor.

Buzağı Desteği Başvuruları Nereye Yapılıyor?

Yetiştirici veya üretici örgütlerine (örneğin, hayvancılık birlikleri) üye olan çiftçiler, başvurularını doğrudan bağlı oldukları örgütler aracılığıyla gerçekleştirebilirler. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri ise başvurularını Hay-Koop vasıtasıyla yapacaklardır. Herhangi bir üretici örgütüne üye olmayan çiftçiler ise başvurularını bireysel olarak, ikamet ettikleri il veya ilçedeki Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerine dilekçe ile iletebilirler. Her iki durumda da son tarih 15 Haziran 2025 olarak belirlenmiştir.

Buzağı Desteği Süreci Takvimi

Başvuruların sona ermesinin ardından destekleme süreci çeşitli aşamalardan geçecek. İşte 2. dönem buzağı desteği süreci takvimi: