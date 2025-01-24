Çıldır Gölü'nde Arazi Aracıyla Buzda Gezinti Heyecanı

Kars-Ardahan Sınırında Buz Üzerinde Göz Dolduran Manzara

Kars-Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü, donmuş yüzeyi ile ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor. Dondurucu soğukların etkisiyle Akçakale köyü bölgesinde göl üzerindeki buz kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, bir sürücü arazi aracıyla bu ilginç doğa harikasının üzerinde gezinti yaptı.

Buz Üzerinde Heyecan Verici Anlar

Dondurucu havanın ortasında, bir ziyaretçi olarak göl üzerine çıkan Gencay Koçak, arazi aracıyla buz üzerinde gezerek çevredeki izleyicilere görsel bir şölen yaşattı. Koçak, araçla buzda drift de yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Deneyim ve Hisler

Koçak, AA muhabirine verdiği demeçte, "İlk kez aracımla buzla kaplı göl üstüne çıktım. Buz kalınlığı ve sertliğinin risk taşımadığını düşündüm. Bu yüzden rahatlıkla çıktım. Çıldır Gölü üzerine araçla çıkmak gerçekten güzel bir duygu. İlk defa deniyorum" dedi.

Kars-Ardahan sınırında bulunan buzla kaplı Çıldır Gölü'ne arazi aracıyla çıkan sürücü, yüzeyi donmuş göl üzerinde gezinti yaptı. Dondurucu soğukların etkisiyle Akçakale köyü bölgesinde göl üzerindeki buz kalınlığı 40 santimetreye yaklaştı. Bölgeye gelen bir ziyaretçi olarak gelen Gencay Koçak, arazi aracıyla donan göl üzerinde gezinti yaptı.

Kars-Ardahan sınırında bulunan buzla kaplı Çıldır Gölü'ne arazi aracıyla çıkan sürücü, yüzeyi donmuş göl üzerinde gezinti yaptı. Dondurucu soğukların etkisiyle Akçakale köyü bölgesinde göl üzerindeki buz kalınlığı 40 santimetreye yaklaştı. Bölgeye gelen bir ziyaretçi olarak gelen Gencay Koçak, arazi aracıyla donan göl üzerinde gezinti yaptı.