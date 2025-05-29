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Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin Rize'yi Ziyaret Etti

Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Rize'de çeşitli ziyaretlerde bulundu ve önemli temaslarda bulundu.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 20:37
Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin Rize'yi Ziyaret Etti

Çin Ankara Büyükelçisi Rize'deki Temaslarını Gerçekleştirdi

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Rize'de yaptığı ziyaretlerle önemli temaslarda bulundu. Bu kapsamda, beraberindeki Kültür Müsteşarları Zhou Meifen, Sun Wei ve Kültür Ataşesi Dang Guanglong ile birlikte Rize Valiliği, Rize Belediyesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Rize Valiliği Ziyareti

Büyükelçi Jiang Xuebin, valilik ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzalayarak Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Vali Baydaş, çayın Türk kültüründeki önemi üzerinde durarak, Rize’nin sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel açıdan sahip olduğu değerleri vurguladı. Baydaş, ayrıca Çin ile ilişkileri güçlendirme ve çay turizmini geliştirme hedeflerini dile getirdi.

Rize Belediyesine Ziyaret

Büyükelçi Jiang Xuebin, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'i de ziyaret ederek, şehrin tanıtımına yönelik Rize Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan "Show-Me Rize" adlı tanıtım filmini izledi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Görüşme

Ziyaretlerine Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile devam eden Jiang Xuebin, Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede çayın iki ülke açısından önemi ve işbirliği konuları ele alındı.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin (sağ 2) Rize'deki temasları kapsamında Rize...

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin (sağ 2) Rize'deki temasları kapsamında Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (sol 2) ile görüştü.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin (sağ 2) Rize'deki temasları kapsamında Rize...

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin (sağ 2) Rize'deki temasları kapsamında Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (sol 2) ile görüştü.

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