Çin'de 80. Yıl: Tienanmın'da Görkemli Askeri Geçit Töreni

Çin'de 80. Yıl Töreni: Tienanmın'da Askeri Geçit

Çin, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı anısına Pekin'in merkezindeki Tienanmın Meydanı'nda kapsamlı bir askeri geçit töreni düzenledi. Tören boyunca Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) birlikleri geçiş yaptı ve ülkenin en yeni savunma sistemleri sergilendi.

Şi Cinping'in mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İmparatorluk Sarayı'nın Tienanmın Kapısı'nın balkonundan halka ve orduya hitap etti. Konuşmasında, ordudan "Çin ulusunun dirilişi için stratejik destek sağlamasını" istedi ve savaşın kökenlerinin ancak eşitlik, dayanışma ve barış içinde birlikte hareket edilerek ortadan kaldırılabileceğini vurguladı.

Şi, İkinci Dünya Savaşı'nı "Çin halkının Japon saldırganlığına karşı direniş savaşı ve dünya antifaşist savaşı" olarak nitelendirip, bugün insanlığın yeniden savaş veya barış, diyalog veya cepheleşme arasında seçimle karşıya olduğunu belirtti. Konuşmanın ardından Şi, tören aracına binerek Çang'an Bulvarı'nda konuşlanan birlikleri teftiş etti. Bu, Şi'nin Tienanmın'da Devlet Başkanı olarak nezaret ettiği üçüncü askeri tören oldu.

Uluslararası katılım ve Türkiye'den ilk bakan düzeyi temsil

Törene, aralarında Vladimir Putin, Kim Jong-un, Aleksander Lukaşenko ve Enver İbrahim gibi liderlerin bulunduğu 26 ülkeden devlet ve hükümet başkanları katıldı. Türkiye'yi ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal temsil etti. Çin'deki törenlere Türkiye'den ilk kez bakan düzeyinde katılım sağlandı.

Modern silah sistemlerinin sergisi

Askeri kıtaların yürüyüşünün ardından kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinin envanterindeki modern silah sistemleri sahnede yer aldı. Tip 99B ana muharebe tankı, Tip 100 hafif muharebe tankı ve zırhlı destek aracı ile Tip 5 tekerlekli muharebe araçları gibi kara unsurları öne çıktı.

Topçu ve füze birliklerinde, Tip 191 çok roketatar sistemleri, YJ-21, DF-17, DF-26D hipersonik füzeler; nükleer başlık taşıyabilen JL-1, JL-3, DF-61, DF-31BJ ile çok menzilli stratejik balistik füze DF-5C dikkat çekti.

Hava savunmasında yeni HQ-29 antibalistik sistemi ve mikrodalga ile lazer kullanan drone-karşıtı çözümler sergilendi. Hava unsurlarında ise ilk kez resmi tanıtımı yapılan 5. nesil J-20S ve J-35 savaş uçakları, KJ-600 erken uyarı uçağı ve yenilenmiş Y-20B nakliye uçağı yer aldı.

Ayrıca yeni nesil keşif dronları, insansız helikopterler, insansız denizaltılar, mayın döşeme araçları, robot köpekler ve diğer otonom sistemler Çin'in insansız muharebe kabiliyetlerinin arttığını gösterdi.

Geçit töreni, hem Çin'in askeri modernizasyonunu sergilemesi hem de uluslararası katılımla küresel diplomasi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirildi.