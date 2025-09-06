Çin'de Eski CSRC Başkanı Yi Huiman Hakkında Yolsuzluk Soruşturması

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu, Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun (CSRC) eski başkanı Yi Huiman hakkında yolsuzluk kapsamlı soruşturma başlattığını açıkladı.

Soruşturmanın gerekçesi ve kapsamı

Açıklamada, Yi hakkında "parti disiplinini ciddi ihlal ettiği" şüphesiyle soruşturma yürütüleceği belirtildi. İddialara ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı; ancak bu ifade genellikle yolsuzluk şüphesi veya suçlamalarına işaret ediyor.

Yi Huiman'ın kariyeri

Yi Huiman, 2019-2024 yılları arasında CSRC başkanlığını yaptı. 2024'te Şanghay Borsası'nda A sınıfı hisselerin son 5 yılın en düşük seviyesine inmesi sonrası görevden alınmıştı. İstatistik eğitimi alan 61 yaşındaki Yi, Çin Sanayi ve Ticaret Bankası'nda farklı kademelerde görev yapmış, 2013'te genel müdür ve 2016'da yönetim kurulu başkanı olmuştu. 2019'da CSRC'nin başına geçmişti.

Denetim kurumunda genişleyen soruşturmalar

Yi, CSRC'de yolsuzluk soruşturması geçiren ikinci başkan oldu. Ondan önceki CSRC Başkanı Liu Şıyü de rüşvet almak ve Ciansu eyaletindeki hisse satışlarında kayırmacılık yapmakla suçlanmıştı.

Parti içi disiplin otoritesinin Ekim 2022'deki Ulusal Kongre sonrası kadro yenilemeleriyle birlikte başlattığı soruşturmalar, finans sektöründe kamu bankaları, varlık fonları ve düzenleyici kurumlara yayıldı. Nisan 2024'te CSRC'ye odaklanan soruşturmanın başlamasından bu yana kurumun çok sayıda üst düzey yöneticisi hakkında işlem yapıldı.

Diğer isimler ve önceki soruşturmalar

CSRC içinde soruşturma geçirenler arasında eski Disiplin Komisyonu Başkanı Vang Humin, görevdeki Başkan Yardımcısı Vang Ciencün, Bilim ve Teknoloji Denetimi Dairesi Direktörü Yao Çien, Ciangsu Eyaleti Direktörü Ling Fıng, Şıncın Bürosu Direktörü Çın Şiaopıng ve Şanghay Borsası Genel Müdür Yardımcısı Dong Guoçün ile halka arz işlemlerinin denetlenmesinden sorumlu bazı görevliler bulunuyor.

CSRC'ye yönelik bu soruşturmalar, Çin'deki düzenleyici mekanizmaların ve finans sektörünün denetlenmesine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.