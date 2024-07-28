Çin'de Gaemi Tayfunu Sonrası Toprak Kayması: 11 Ölü

Çin'de Gaemi Tayfunu'nun Etkileri

Geçtiğimiz günlerde Çin'in Hunan eyaletini etkileyen Gaemi Tayfunu, şiddetli yağışlara neden oldu. Bu yağışlar sonucunda gerçekleşen toprak kaymasında 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Toprak Kaymasının Ayrıntıları

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, Yuelin köyünde meydana gelen toprak kaymasında 18 kişi toprak altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri, yoğun çabalar sonucunda 11 cansız bedene ulaştı ve 6 kişiyi yaralı olarak kurtardı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Halen kayıpt olan 1 kişinin bulunması için arama çalışmaları sürdürülmektedir. Devlet yetkilileri, Gaemi Tayfunu'nun sebep olduğu sel ve toprak kaymalarından dolayı bölgede ekstra önlemler alındığını açıklamıştır.

Bölgesel Etkiler

Gaemi Tayfunu'nun etkileri sadece Çin ile sınırlı kalmadı. Tayfun nedeniyle Filipinler'de 34 ve Tayvan'da ise 10 kişi hayatını kaybetti. Bu durum, tayfunun bölgedeki olumsuz etkilerini gözler önüne seriyor.