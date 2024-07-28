Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Çin'de Gaemi Tayfunu Sonrası Toprak Kayması: 11 Ölü

Çin'in Hunan eyaletinde Gaemi Tayfunu nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 11 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 10:17
Çin'de Gaemi Tayfunu Sonrası Toprak Kayması: 11 Ölü

Çin'de Gaemi Tayfunu'nun Etkileri

Geçtiğimiz günlerde Çin'in Hunan eyaletini etkileyen Gaemi Tayfunu, şiddetli yağışlara neden oldu. Bu yağışlar sonucunda gerçekleşen toprak kaymasında 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Toprak Kaymasının Ayrıntıları

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, Yuelin köyünde meydana gelen toprak kaymasında 18 kişi toprak altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri, yoğun çabalar sonucunda 11 cansız bedene ulaştı ve 6 kişiyi yaralı olarak kurtardı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Halen kayıpt olan 1 kişinin bulunması için arama çalışmaları sürdürülmektedir. Devlet yetkilileri, Gaemi Tayfunu'nun sebep olduğu sel ve toprak kaymalarından dolayı bölgede ekstra önlemler alındığını açıklamıştır.

Bölgesel Etkiler

Gaemi Tayfunu'nun etkileri sadece Çin ile sınırlı kalmadı. Tayfun nedeniyle Filipinler'de 34 ve Tayvan'da ise 10 kişi hayatını kaybetti. Bu durum, tayfunun bölgedeki olumsuz etkilerini gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Halk ekmeğe okkalı zam! Yeni fiyat ekmek yemeyi bıraktırır!

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Neşesiyle baş döndüren 5 burç! Enerjileri hiç bitmiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Neşesiyle baş döndüren 5 burç! Enerjileri hiç bitmiyor

Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

Ziraat Bankası'ndan son fırsat! Herkese 12.000 TL kredi çıktı!

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!

Duşakabindeki kireci lekeyi silip atıyor! Deterjanla değil sadece iki malzemeyle!

Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

En cesaretsiz 4 burç açıklandı! Resmen korkaklıklarıyla nam salmışlar!

Halk ekmeğe okkalı zam! Yeni fiyat ekmek yemeyi bıraktırır!

Aylık 150 bin TL maaş veriliyor! İş arayan başvuruya koşacak!