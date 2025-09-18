Çin-Gana İklim Zirvesi Akra'da: Yeşil Finans ve Yenilenebilir Enerji Öne Çıktı

Çin-Gana İklim Zirvesi Akra'da ilk kez düzenlendi; yeşil finans, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir kalkınma odağa alındı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:50
Çin-Gana İklim Zirvesi Akra'da İlk Kez Toplandı

Çin ile Gana arasında iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm alanındaki işbirliğini artırmayı hedefleyen Çin-Gana İklim Zirvesi, Gana'nın başkenti Akra'da ilk kez düzenlendi.

Zirvenin Odak Noktaları

Zirvede iki ülke arasındaki iklim işbirliğini güçlendirme çabaları ele alındı. Görüşmelerin merkezinde yeşil finans, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir kalkınma konuları yer aldı.

Yetkililerden Mesajlar

Gana İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Devlet Bakanı İssifu Seidu, konuşmasında iklim eyleminin ülkenin ulusal yönetimi, politika yönelimi ve kalkınma gündeminin merkezinde olduğunu vurguladı. Seidu, "Zirve sayesinde pratik, kapsayıcı ve dönüştürücü bir işbirliği modeli oluşturmayı amaçladıklarını" belirtti ve "Gana, Çin ve tüm ortaklarla birlikte bu yolculuğun dayanıklılık, refah ve sürdürülebilirlik temelli olmasını sağlamaya hazırdır." dedi.

Seidu, politika diyaloglarının ötesinde inovasyon ve yatırımların tanıtılacağı Gana-Çin İklim İş Forumu'nun kurulmasını önerdi; bu platform aracılığıyla Gana'nın, Çin'in Afrika ile daha geniş çaplı yeşil işbirliği için bir geçit sağlayabileceğini ifade etti.

Çin'in Taahhütleri

Çin'in Akra Büyükelçisi Tong Defa, konuşmasında Çin'in küresel emisyon azaltma çabalarına aktif katılımını ve Güney-Güney işbirliği çerçevesinde gelişmekte olan ülkelere destek verdiklerini söyledi. Tong, "Kasım 2024 itibarıyla Çin'in 42 gelişmekte olan ülke ile iklim işbirliği konusunda 53 mutabakat zaptı imzaladığını ve yaklaşık 100 azaltım ve uyum projesi yürüttüğünü" belirterek, "Bu çabalar, Afrika ülkeleri başta olmak üzere en az gelişmiş ülkeler, küçük ada devletleri ve diğer gelişmekte olan ülkelerin iklim direncini artırmasına katkı sağladı." dedi.

Tong ayrıca Çin'in üç yılda Afrika ile Yeşil Kalkınma Ortaklığı kurmaya hazır olduğunu, Afrika'da 30 temiz enerji projesi gerçekleştirmeyi, erken uyarı sistemleri kurmayı ve afet yönetimi ile biyolojik çeşitliliğin korunmasında işbirliği yapmayı taahhüt ettiğini söyledi.

Zirve, taraflar arasında pratik, kapsayıcı ve dönüştürücü işbirliği modelleri geliştirme hedefini öne çıkararak, işbirliği ve yatırım mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrısıyla sona erdi.

