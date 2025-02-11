Çin, Guovang Uydu Ağı'nın İkinci Grubunu Uzaya Fırlattı

Çin, Guovang Uydu Ağı'nın İkinci Grubunu Fırlattı

Çin, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurduğu Guovang takım uydu ağının parçası olan internet uydularının ikinci grubunu uzaya gönderdi. Xinhua'nın aktardığına göre, uydular, Long March-8 roketi ile Haynan Adası'ndaki Wenchang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Başarıyla Yörüngeye Yerleşti

Fırlatmanın ardından uydular, Alçak Yer Yörüngesi'ndeki planlanan konumlarına yerleşti. Bu fırlatma, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 559'uncu başarılı taşıma görevi oldu.

Guovang Projesinin Önemi

Guovang, Çince "ulusal ağ" anlamına gelir ve ilk kez 2020 yılında Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) aracılığıyla geniş bir takım uydu ağı kurma başvurusu ile gündeme gelmiştir. Proje, Çin'in ABD'nin SpaceX şirketine rakip global bir uydu internet ağı oluşturma hedefinin bir parçasıdır. 2021'de Çin Uydu Ağı Grubu Şirketi tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

13 Bin Uydu Hedefi

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC) tarafından yürütülen bu projede, 13 bin uydunun Alçak Yer Yörüngesi'ne konumlandırılması hedefleniyor. ITU düzenlemeleri gereği, takım uydu ağlarının operatörleri, frekans hakkı kazanabilmek için belirli sürelerde bazı konuşlandırma eşiklerini aşmak zorundadır.

2029'a Kadar 1300 Uydu

Guovang projesi kapsamında, takım uydu ağının %10'unu oluşturan 1300 uydunun 2029 sonuna kadar, %50'sini oluşturan 6,500 uydunun ise 2035'e kadar yörüngeye konuşlandırılması gerekmektedir.

Çienfan Projesi

Çin, bunun yanı sıra Çienfan (Uzay Yelkeni) adını verdiği başka bir takım uydu ağı projesine de sahiptir. Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından geliştirilen uydular, Alçak Yer Yörüngesi'nde 14 bin geniş bant internet uydusundan oluşan bir mega takım uydu ağı oluşturmayı hedeflemektedir.

Çienfan uydu ağının ilki 6 Ağustos 2024, ikincisi 15 Ekim 2024, üçüncüsü 5 Aralık 2024 ve dördüncüsü 23 Ocak 2025'te uzaya gönderilecektir.