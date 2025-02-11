DOLAR
36,04 -0,06%
EURO
37,25 -0,29%
ALTIN
3.358,33 0,04%
BITCOIN
3.493.697,98 0,46%

Çin, Guovang Uydu Ağı'nın İkinci Grubunu Uzaya Fırlattı

Çin, Guovang uydu ağının ikinci grup internet uydularını başarılı bir şekilde fırlattı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:42
Çin, Guovang Uydu Ağı'nın İkinci Grubunu Uzaya Fırlattı

Çin, Guovang Uydu Ağı'nın İkinci Grubunu Fırlattı

Çin, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurduğu Guovang takım uydu ağının parçası olan internet uydularının ikinci grubunu uzaya gönderdi. Xinhua'nın aktardığına göre, uydular, Long March-8 roketi ile Haynan Adası'ndaki Wenchang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Başarıyla Yörüngeye Yerleşti

Fırlatmanın ardından uydular, Alçak Yer Yörüngesi'ndeki planlanan konumlarına yerleşti. Bu fırlatma, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 559'uncu başarılı taşıma görevi oldu.

Guovang Projesinin Önemi

Guovang, Çince "ulusal ağ" anlamına gelir ve ilk kez 2020 yılında Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) aracılığıyla geniş bir takım uydu ağı kurma başvurusu ile gündeme gelmiştir. Proje, Çin'in ABD'nin SpaceX şirketine rakip global bir uydu internet ağı oluşturma hedefinin bir parçasıdır. 2021'de Çin Uydu Ağı Grubu Şirketi tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

13 Bin Uydu Hedefi

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC) tarafından yürütülen bu projede, 13 bin uydunun Alçak Yer Yörüngesi'ne konumlandırılması hedefleniyor. ITU düzenlemeleri gereği, takım uydu ağlarının operatörleri, frekans hakkı kazanabilmek için belirli sürelerde bazı konuşlandırma eşiklerini aşmak zorundadır.

2029'a Kadar 1300 Uydu

Guovang projesi kapsamında, takım uydu ağının %10'unu oluşturan 1300 uydunun 2029 sonuna kadar, %50'sini oluşturan 6,500 uydunun ise 2035'e kadar yörüngeye konuşlandırılması gerekmektedir.

Çienfan Projesi

Çin, bunun yanı sıra Çienfan (Uzay Yelkeni) adını verdiği başka bir takım uydu ağı projesine de sahiptir. Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından geliştirilen uydular, Alçak Yer Yörüngesi'nde 14 bin geniş bant internet uydusundan oluşan bir mega takım uydu ağı oluşturmayı hedeflemektedir.

Çienfan uydu ağının ilki 6 Ağustos 2024, ikincisi 15 Ekim 2024, üçüncüsü 5 Aralık 2024 ve dördüncüsü 23 Ocak 2025'te uzaya gönderilecektir.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'deki Yangın Olayında İtfaiye Araçları Durduruldu, Polislere Soruşturma Açıldı
2
İsrail'in Saldırıları Sonucunda Gazze'de 92 Filistinli Hayatını Kaybetti
3
İzmir'de Bebeğini Denize Atan Kadın Tutuklandı
4
Sakarya'da 3,5 Ton Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi
5
ABD, Avustralya ve İngiltere'den Rusya Merkezli Zservers'e Yaptırım
6
Isparta'da Kayıp Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
7
Süper Bowl'da Gazze Protestosu: Görüntüler Sosyal Medyayı Sarstı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!