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Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 97. Yılı Ankara'da Kutlandı

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun 97. kuruluş yıl dönümü, Ankara'daki resepsiyonla coşkuyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 23:19
Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 97. Yılı Ankara'da Kutlandı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun 97. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun 97. kuruluş yıl dönümünü başkentteki bir otelde gerçekleştirilen özel bir resepsiyonla kutladı.

*Özel Konuklar ve Katılım*

Resepsiyona, Çin Büyükelçisi Liu Şaobin, Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı ve Askeri Ataşe Li Guangya'nın yanı sıra birçok diplomatik ve askeri temsilci katılım sağladı.

*İlişkilerin Gelişimi Üzerine Konuşmalar*

Büyükelçi Liu, kutlama sırasında yaptığı konuşmada, “Çin ve Türkiye, köklü medeniyetlere sahip iki ülkedir. İpek Yolu, iki ulus arasında dostane ilişkilerin gelişmesine vesile olmuştur,” ifadesini kullandı. Liu, son yıllarda iki ülkenin liderlerinin ortak yönetiminde ilişkilerin istikrarlı bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Liu, “Çin, Türkiye ile siyasi güveni artırmayı ve çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeyi sürdürecektir,” şeklinde ekledi. İki ülkenin karşılıklı yararına olan stratejik işbirliğini geliştirme niyetine vurgu yaptı.

*Tümgeneral Yaralı'nın Değerlendirmesi*

Tümgeneral Gültekin Yaralı, iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin geçmişe dayandığını belirterek, “Zor zamanlarda birbirimize yardımlarımız devam etti,” sözlerini ifade etti. 1971’den bu yana süregelen diplomatik ilişkilerin, 2010’dan itibaren stratejik işbirliği seviyesine ulaştığını ifade etti.

*Askeri İşbirliği ve İletişim*

Askeri Ataşe Li, “Çin ordusunun tarihi kökleri ve faaliyetleri, Türkiye ile çok eski dostluk ilişkileri ile örülmüştür,” açıklamasında bulundu. Tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandığına da vurgu yapan Li, üst düzey askeri diyalogların iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Etkinliğin sonunda, katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

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