Çin'in Kuzeyinde 168 Ton Altın Rezervi Keşfedildi

Çin'de Altın Rezervleri Ortaya Çıktı

Çin'in kuzeyi ve kuzeydoğusundaki 3 maden sahasında toplam 168 ton altın rezervi keşfedildiği açıklandı. Bu önemli gelişme, Çin Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Jeolojik Araştırma Kurumu tarafından duyuruldu.

Altın Rezervlerinin Dağılımı

Keşiflerin detaylarına göre, Gansu eyaletine bağlı Anbali bölgesinde 102,4 ton, İç Moğolistan Özerk Bölgesi’ndeki Hadamengou’da 41,3 ton, ve kuzeybatıdaki Heylongciang eyaletine ait Tahı Baoşinggou'da 24,3 ton altın rezervi bulundu.

Önceki Keşifler ve Yatırımlar

Çin’de daha önce, Kasım 2024'te Hunan eyaletinin Pingciang ilçesine bağlı Vangu altın madeninde 1000 tonu aşan bir altın rezervi keşfedilmişti. Ülke, son dönemlerde kritik maden kaynaklarının taranmasına yönelik çabalarını ve yatırımlarını artırıyor.

En son olarak, 18 Ocak’ta Yünnan eyaletinde yaklaşık 1,15 milyon tonluk nadir toprak elementleri rezervinin keşfedildiği de açıklanmıştı.