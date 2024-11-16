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Çin'in Tiencou-8 Kargo Mekik Görevi Başarıyla Tamamlandı

Çin'in Tiencou-8 kargo mekiği, Tiengong Uzay İstasyonu'na başarıyla ulaştı ve ikmal malzemeleri transfer edilecek.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 04:07
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 04:07
Çin'in Tiencou-8 Kargo Mekik Görevi Başarıyla Tamamlandı

Çin'in Tiencou-8 Kargo Mekik Görevi Başarıyla Tamamlandı

Çin, Dünya yörüngesinde inşa ettiği Tiengong Uzay İstasyonu'na gönderdiği Tiencou-8 kargo mekiği ile yeni bir başarıya imza attı. Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamada, mekinin uzay istasyonunun çekirdek modülünün arka iskelesine başarıyla demirlediği duyuruldu.

Planlı İkmal Transferi Başlıyor

Açıklamada, istasyondaki taykonotların mekiğe girerek ikmal malzemelerini planlanan şekilde transfer edeceği belirtildi. Tiencou-8, Long March 7 Y9 roketi ile Hainan Adası'ndaki Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Bu ikmal seferinin, 30 Ekim tarihinde uzay istasyonuna gönderilen yeni taykonot ekibinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Tiengong Uzay İstasyonu Hakkında

Çin, ABD'nin uzay alanındaki işbirliklerini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu programına katılımını engellemesi sonucu, yörüngede kendi uzay istasyonunu inşa etme kararı aldı. Tiengong (Gök Sarayı) isimli bu istasyon; bir çekirdek modül ile iki laboratuvar modülünden oluşmakta ve gelecekte bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanmaktadır.

İstasyonun ana parçası Tienhı (Göksel Uyum) çekirdek modülü 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü Vıntien (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü Mıngtien (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı. Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle 'T' biçimli ana iskelet kurulumu tamamlanan istasyon, uygulama ve geliştirme aşamasına geçti.

Ek olarak, 'Şüntien' (Gökleri Dolaşmak) adı verilen bir uzay teleskobunun da ayrı modül olarak istasyona eklenmesi hedefleniyor. Şu anda, 3 kişilik taykonot ekibi dönüşümlü görev yapmakta ve personel ile ikmal malzemeleri Şıncou (Kutsal Gemi) ve Tiencou (Gök Gemisi) mekikleri aracılığıyla taşınmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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