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Çin, Lübnan'daki Saldırılardan Kaygılı

Çin, Lübnan'da yaşanan telsiz ve çağrı cihazı patlamalarından endişe duyduğunu açıkladı ve bölgedeki gerilime dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 15:52
Çin, Lübnan'daki Saldırılardan Kaygılı

Çin, Lübnan'da Yaşanan Saldırılara Tepki Gösterdi

Çin, Lübnan'da meydana gelen çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması olaylarından duygusal bir kaygı duyduğunu ifade etti.

Egemenlik ve Güvenlik Teması

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Lübnan’ın egemenliğini ihlal eden eylemelere karşı olduklarını belirtti. Lin, "Bu tür eylemlerin bölgede gerilimi artırmasından endişe duyuyoruz." dedi.

Barışa Çağrı

Lin, ilgili tüm tarafları Orta Doğu'da barışı ve istikrarı korumaya davet etti.

Patlatılan Telefonlar Hakkında Bilgi

Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarının Tayvan markası olması dikkat çekti. Lin, bu yapının üreticisi olan Gold Apollo isimli Tayvanlı şirket ile İsrail arasında işbirliği olup olmadığına dair özel bilgiye sahip olmadığını açıkladı.

Patlama Olayı ve Sonuçları

17 Eylül tarihinde, Hizbullah üyeleri üzerindeki çağrı cihazlarında eş zamanlı bir dizi patlama gerçekleşti. Bu olaylarda, 2'si çocuk olmak üzere toplam 12 kişi hayatını kaybederken, 300'den fazla kişi ağır yaralandı.

Bunun yanı sıra, son günlerde yaşanan telsiz patlamalarında 20 kişi öldü ve 450'den fazla kişi yaralandı. Lübnanlı yetkililer, olaylardan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Çatışmalar Süreklilik Gösteriyor

İsrail ile Lübnan arasındaki sınırda, 8 Ekim 2023'ten bu yana birtakım çatışmalar aralıksız devam ediyor. Bu durum, bölgedeki siyasi ve askeri gerilimleri daha da artırmakta.

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