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Çin, Tayvan Çevresinde Kapsamlı Askeri Tatbikat Başlattı

Çin, Tayvan çevresinde geniş kapsamlı askeri tatbikata başladı. Tayvan'dan sert tepkiler geldi, gerilim tırmanıyor.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 08:35
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 08:35
Çin, Tayvan Çevresinde Kapsamlı Askeri Tatbikat Başlattı

Çin, Tayvan'ın Çevresinde Askeri Tatbikat Başlattı

Çin, egemenlik ihtilafı içinde bulunduğu Tayvan çevresinde kapsamlı bir askeri tatbikat başlattığını duyurdu. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) tarafından yapılan açıklamaya göre, tatbikata kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerine ait unsurlar katılıyor.

Tatbikatın Amaçları ve Hedefleri

Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Albay Şı Yi, tatbikatın deniz ve hava muharebe hazırlığı, kapsamlı üstünlük elde etme, deniz ve kara hedeflerine saldırılar ile kilit bölgelerin ve deniz yollarının kontrol edilmesine odaklanacağını belirtti. Ayrıca, tatbikatın, birliklerin ortak operasyon yeteneklerini test etmek amacı taşıdığını vurguladı.

Tayvan'ın Tepkisi

Tayvan Savunma Bakanlığı, tatbikatı “akıl dışı provokasyon” olarak nitelendirerek kınadı. Bakanlık, Çin'in bu eylemlerinin bölgesel barışa zarar verdiğini ve “özgürlük ve demokrasinin ön safında durarak” toprak bütünlüğünü koruyacaklarını açıkladı. Ayrıca, Çinin Şandong uçak gemisinin Tayvan’a yakınlaşması ve bölgedeki 19 savaş gemisi hakkında da bilgi verildi.

Çin Sahil Güvenliği de Aktif

Çin Sahil Güvenliği, askeri tatbikatla eş zamanlı, Tayvan çevresinde “kanun koruma devriyesi” yürüttüğünü duyurdu. Sahil güvenlik sözcüsü Cu Anqing, gemilerin izinsiz seyreden diğer gemilere yönelik müdahalelerde bulunduğunu ve tatbikatın “tek Çin” ilkesi kapsamında meşru yetki kullanma ve kontrol talimini amaçladığını ifade etti.

Geçmiş Tatbikatlar ve Anlaşmazlık

Çin ordusu, 2022 yılında ve ardından 2023 ve 2024 yılında Tayvan'la ilgili çeşitli tatbikatlar düzenlemişti. Bu askeri etkinliklere “Müşterek Kılıç” adı verilmişti. Tayvan ise, 1949 yılından bu yana fiili bağımsızlığa sahip. Ancak Çin yönetimi, Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak görmeye devam ediyor ve gerekirse askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğini vurguluyor.

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