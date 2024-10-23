DOLAR
34,29 -0,09%
EURO
36,97 0,09%
ALTIN
2.995,82 0,94%
BITCOIN
2.248.172,79 2,93%

Çin ve Brunei Arasındaki İşbirliği Derinleşiyor

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, Brunei ile stratejik işbirliğini güçlendirmek için önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 20:25
Çin ve Brunei Arasındaki İşbirliği Derinleşiyor

Çin ve Brunei İlişkileri Gelişiyor

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, Güneydoğu Asya'daki Brunei Darusselam'a gerçekleştirdiği ziyareti sırasında, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

Stratejik İşbirliği Çağrısı

Devlet Başkanı Yardımcısı Han, Brunei Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah ve Veliaht Prens Hacı El-Mühtedi Billah ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, iki ülkenin liderlerinin rehberliğinde Çin-Brunei ilişkilerinin son yıllarda kaydettiği olumlu gelişmelere dikkat çekti.

İşbirliği Alanları

Han Cıng, Brunei ile stratejik iletişimi güçlendirmeye ve pratik işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, Brunei'nin "tek Çin" ilkesine olan bağlılığını takdir ederek, iki ülkenin birbirlerinin temel çıkarlarını desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

Kuşak ve Yol İşbirliği

Han, iki ülkenin Kuşak ve Yol işbirliğini geliştirmesi, ticaret, yatırım, enerji ve tarım alanlarında işbirliğini yeniden canlandırmaları gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lukaşenko 2025'te Aday Olabileceğini Açıkladı
2
Beyaz Saray TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı
3
Cezira Eyaleti'nde Artan Çatışmalar: 8 Kayıp ve 350 Aile Yerinden Edildi
4
Çin ve Hindistan Liderlerinin Tarihi Görüşmesi
5
Terörle Mücadele Vurgusu
6
Mısır ve İran Liderlerinden Bölgesel Gelişmelere Dair Önemli Görüşme

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak