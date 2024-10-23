Çin ve Brunei Arasındaki İşbirliği Derinleşiyor

Çin ve Brunei İlişkileri Gelişiyor

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, Güneydoğu Asya'daki Brunei Darusselam'a gerçekleştirdiği ziyareti sırasında, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

Stratejik İşbirliği Çağrısı

Devlet Başkanı Yardımcısı Han, Brunei Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah ve Veliaht Prens Hacı El-Mühtedi Billah ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, iki ülkenin liderlerinin rehberliğinde Çin-Brunei ilişkilerinin son yıllarda kaydettiği olumlu gelişmelere dikkat çekti.

İşbirliği Alanları

Han Cıng, Brunei ile stratejik iletişimi güçlendirmeye ve pratik işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, Brunei'nin "tek Çin" ilkesine olan bağlılığını takdir ederek, iki ülkenin birbirlerinin temel çıkarlarını desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

Kuşak ve Yol İşbirliği

Han, iki ülkenin Kuşak ve Yol işbirliğini geliştirmesi, ticaret, yatırım, enerji ve tarım alanlarında işbirliğini yeniden canlandırmaları gerektiğini vurguladı.