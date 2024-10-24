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Çin ve İran Arasındaki Stratejik İşbirliği Vurgulandı

Şi Cinping, İran ile dostane ilişkilerini sürdüreceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 09:33
Çin ve İran Arasındaki Stratejik İşbirliği Vurgulandı

Çin'den İran'a Destek Mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Orta Doğu'da artan çatışmalar ve savaş riski ortamında İran ile dostane işbirliğini devam ettireceği mesajını verdi.

BRICS Zirvesi'nde Görüşme

Şi, 16. BRICS Liderler Zirvesi sırasında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Şi, İran'ın uluslararası ve bölgesel etkisini vurgulayarak, "Uluslararası ve bölgesel durum ne olursa olsun, Çin, İran ile dostane işbirliğini geliştirmeye devam edecektir," dedi.

Çin-İran İlişkilerinin Stratejik Önemi

Başkan Şi, dünyanın büyük bir dönüşümden geçtiği bu dönemde, Çin-İran ilişkilerinin stratejik öneminin arttığını belirtti. Ayrıca, İran'ın ulusal egemenliğini, güvenliğini ve ekonomik gelişimini destekleyeceklerini ifade etti.

Orta Doğu'daki Gelişmeler Üzerine

Şi, aynı zamanda Orta Doğu'daki mevcut durumdan endişeli olduklarını dile getirerek, Gazze'de bir ateşkesin sağlanmasının bölgesel gerilimlerin azaltılması için gerekli olduğunu vurguladı. Uluslararası topluma, tarafları BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uymaya teşvik etme çağrısında bulundu.

İran'ın BRICS Üyeliği

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da, kritik ekonomik alanlarda Çin ile işbirliğini derinleştirme arzusunu ifade ederek, BRICS üyeliği için Çin'e teşekkür etti. BRICS, Ağustos 2023'teki zirveden sonra Arjantin dışındaki 5 yeni üye ile birlikte 10 üyeli bir topluluk haline gelmişti.

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