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Cizre Limonatası Coğrafi İşaretle Tescillendi

Cizre limonatası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Bölgenin serinletici ikramı şimdi resmi olarak korunuyor.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 19:07
Cizre Limonatası Coğrafi İşaretle Tescillendi

Cizre Limonatası Resmen Tescillendi

Şırnak'ta ünlü Cizre Leyminete, yani Cizre limonatası, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret ile tescillendi. Bu önemli gelişme, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar öncülüğünde gerçekleştirilen girişimlerin olumlu sonuç vermesi ile mümkün oldu.

Tescil Süreci ve Tanıtım Programı

Cizre Kaymakamlığı, limonatanın tescilini kutlamak amacıyla Cizre Dengbej Evi'nde bir program düzenledi. Programda, katılımcılara lezzetli limonatalar ikram edilerek, bu özel içeceğin yapılışı tanıtıldı.

Vatandaşların Görüşleri

Bir vatandaş olan Nurullah Dadak, özellikle sıcak yaz günlerinde limonatanın serinletici etkisinin önemli olduğunu belirterek, "Günlük hayatta sürekli tükettiğimiz Cizre limonatasını ramazan ayında sofralarımızdan eksik etmiyoruz. Günün hararetini bir bardak limonata alıyor," dedi.

Diğer bir vatandaş Ezel Kayar ise, yaptığı ev yapımı limonatayı günde 2-3 kez tüketerek serinlemeye çalıştığını ifade etti.

Uzman Görüşü

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Murşid Munis, ünlü Cizre limonatasının serinletici ve ferahlatıcı bir özelliği olduğunu belirterek, alınan belgenin bu içeceğin sadece ilçeye özgü olduğunu tescillediğini kaydetti.

Şırnak'ta "Cizre Leyminete/Cizre limonatası", Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi...

Şırnak'ta "Cizre Leyminete/Cizre limonatası", Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescillendi. Kaymakamlık tarafından Cizre Dengbej Evi'nde limonatanın yapılışı ve tanıtımı için program düzenlendi. Programda vatandaşlara limonata ikramında bulunuldu.

Şırnak'ta "Cizre Leyminete/Cizre limonatası", Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi...

Şırnak'ta "Cizre Leyminete/Cizre limonatası", Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescillendi. Kaymakamlık tarafından Cizre Dengbej Evi'nde limonatanın yapılışı ve tanıtımı için program düzenlendi. Programda vatandaşlara limonata ikramında bulunuldu.

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