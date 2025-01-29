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Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi Başvuruları 10 Şubat'ta Başlıyor

Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi, 12-13 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleşecek. Başvurular ise 10 Şubat'tan itibaren alınacak.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:12
Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi Başvuruları 10 Şubat'ta Başlıyor

Kongreye Davet: Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi", 12-13 Mayıs tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Kongrenin teması ise "Bir Öykü, Bin Düş" olarak belirlendi. Kongreye başvurular, 10 Şubat tarihinde başlayacak.

Kongreye katılmak isteyen öğretmenler için başvuru kılavuzu, cocukedebiyatikongresi.eba.gov.tr adresinde yer alıyor. Kongrede, onursal başkan olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yer alacak.

Kongrenin Amaçları

Kongrenin temel hedefleri arasında, çocuk edebiyatı alanında eser veren öğretmenleri bir araya getirerek etkileşimi artırmak ve alandaki gelişmeler ile sorunları ortak bir platformda tartışmak bulunuyor. Katılımcı öğretmenler, alana katkıda bulunmayı amaçlayarak, çocuk edebiyatı ile topluma değer katmayı hedefliyor.

Kongre, Ankara'da Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görevli öğretmenler, bildirileri veya poster sunumları ile katılım gösterebilecekler. Katılımcılara, işlemleri tamamladıktan sonra sertifika verilecektir.

Kongrenin İçeriği

Kongre sırasında öğretmenler, çocuk edebiyatı üzerine hazırladıkları bildirileri sunacak, sahada uyguladıkları yöntemleri sergileyecekleri poster sunumları gerçekleştirecekler. Ayrıca, çocukların ilgisini çekecek atölye çalışmaları ve alanında uzman akademisyenlerle paneller de düzenlenecek.

Bu yılki kongrenin başlıkları arasında; "Kültürel Mirasın Aktarımında Çocuk Edebiyatı", "Dijitalleşmenin Çocuk Edebiyatına Etkisi" ve "Edebiyatın Çocuğun Gelişimine Etkisi" gibi konular yer alıyor.

Atölye Çalışmaları ve Panel Konuları

Kongrede düzenlenecek atölye çalışmaları, çocuk edebiyatında mekan, zaman, kahraman ve olay örgüsü gibi konuları içerecek. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikler arasında iletişim ve işbirliği konuları da ele alınacak.

Başvuruların 10 Şubat ile 7 Mart tarihleri arasında alınacağı, sonuçların ise 18 Nisan tarihinde duyurulacağı belirtiliyor. Detaylı bilgi için cocukedebiyatikongresi.eba.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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