Çocuklar Sürdürülebilirliği Eko-Okul'da Öğreniyor

Çocuklar, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın Eko-Okullar Programı ile sürdürülebilirlik bilinci kazanıyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:12
Çocuklar Sürdürülebilirliği Eko-Okul'da Öğreniyor

Çocuklar Sürdürülebilirliği Eko-Okul'da Kazanıyor

TÜRÇEV Eko-Okullar Programı Ulusal Koordinatörü Aynur Çimenci, çocukların çevre bilinci kazanmasını sağlayan önemli bir süreçten bahsetti. Ortaokul seviyesine kadar olan öğrenciler, enerji ve su tasarrufu, ileri ve geri dönüşüm çalışmaları, atık azaltma kampanyaları gibi çeşitli uygulamalar ile sürdürülebilirlik konularında eğitim alıyor.

Programın Tarihçesi ve Yaygınlığı

Çimenci, programın kökeninin 1992 Rio Dünya Zirvesi'ne dayandığını belirterek, ilk kez Avrupa Komisyonu desteğiyle Danimarka, Almanya, Yunanistan ve İngiltere'de başlatıldığını ve 1995 yılında Türkiye'de de uygulanmaya başlandığını söyledi. Eko-Okullar, bugün itibarıyla 101 ülkede 52 binden fazla okulda, 20 milyondan fazla öğrenci ve 1,5 milyondan fazla öğretmen tarafından benimsenmiştir.

Hedefler ve Etkiler

Bu programın her bir etkinliğinin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedefleriyle bağlantılı olduğunu vurgulayan Çimenci, programın zamanla çevre eğitimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi konularında küresel bir model haline geldiğini belirtti. UNESCO ve UNEP, programı Sürdürülebilir Kalkınma için eğitim hedefine örnek girişim olarak tanımaktadır.

Çevre Bilincini Artıran Uygulamalar

Çimenci, Eko-Okullar programının, okul topluluğuna çevre bilinci kazandırmayı amaçladığını ifade ederek, çevre halkını ve yerel yönetimleri de bu sürece dahil ettiklerini belirtti. Gönüllü olan okullara doğa dostu etkinlikleri yürütme konusunda fırsatlar sunuluyor. Bu uygulamalar arasında enerji ve su tasarrufu, geri dönüşüm çalışmaları, doğa dostu tarım yöntemleri ve biyoçeşitliliği teşvik eden bahçe uygulamaları yer alıyor.

Yeşil Bayrak Ödülü

Programı başarıyla tamamlayan okullar, Yeşil Bayrak ile ödüllendiriliyor. Bu sembol, okulların çevreye duyarlılıklarını ve sürdürülebilirlik konusundaki çabalarını uluslararası platformda tescillemektedir. Türkiye genelinde programa dahil olan 1236 okuldan 875'i Yeşil Bayrak almaya hak kazandı.

Eko-Okulda Öğrencilerin Gelişimi

Hasan Akan İlkokulu'ndan öğretmen Berrin Özşahin, Eko-Okul etkinlikleri sayesinde çevre dostu bir nesil yetiştirdiklerini ifade etti. Çocuklar, günlük yaşamlarında doğa dostu davranışları uygulamayı öğreniyorlar. Özşahin, bu süreçte öğrendiklerini ailelerine de aktardıklarını belirtti.

Öğrencilerin İfadeleri

Öğrencilerden Esma Üçler, doğayı koruma projeleri ile bilinçlendiklerini söylerken, Neslişah Bora ise atıkları doğru bir şekilde ayrıştırdıklarını ve çevresini temiz tutma bilinci kazandıklarını aktardı.

Eko-Okullar Programı, çocuklara sürdürülebilir bir yaşam bilinci aşılayarak, geleceğin çevre dostu bireylerini yetiştirmeye devam ediyor.

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