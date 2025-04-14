COMSATS ve TÜBİTAK'tan Sıfır Atık Çalıştayı

Güneyde Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Komisyonu (COMSATS) ve TÜBİTAK, sıfır atık temalı bir üst düzey hibrit eğitim çalıştayı düzenleyerek, bilim insanları, politika yapıcılar ve uygulayıcıları bir araya getirdi. Etkinlikte, sıfır atık ve döngüsel ekonomiye geçişte gerekli yenilikçi çözümler ile politika çerçeveleri ele alındı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 27 ülkenin bilim ve teknolojide iş birliği amacıyla oluşturduğu COMSATS ile TÜBİTAK, sıfır atık konusunu gündeme taşıdı. Üyesi ülkelerden gelen bilim insanları ve mühendisler, atık yönetim sistemlerindeki köklü dönüşüm ihtiyacına dikkat çekerek çevresel sorunlara karşı çok taraflı iş birliğinin önemini vurguladı.

Çalıştayın İlk Oturumu: Atıktan Kaynağa Teknolojiler

İlk oturumda “Atıktan Kaynağa Teknolojiler” başlığı altında mikroplastiklerin deniz ekosistemlerine etkileri, tarımsal atıklardan bitki bazlı protein üretimi, gıda güvenliği ve kaynak verimliliği konuları işlendi. Enerji geri kazanım teknolojileri, biyogazdan metan geri kazanımı ve zeytin işleme atıklarından enerji geri kazanımı gibi stratejiler gündeme geldi.

İkinci Oturum: Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

Atık yönetimi üzerine odaklanan ikinci oturumda mevcut atık işleme sistemlerinin döngüsel ekonomi uygulamaları ile geliştirilmesi tartışıldı. Kullanılmış yağların rafine edilmesi, sanayi atıklarından değerli kimyasalların geri kazanımı ve gelişmiş çamur susuzlaştırma teknikleri değerlendirildi.

Oturumda, yapay zeka ve dron tabanlı görüntüleme ile kıyı atıklarının tespitine yönelik disiplinler arası yaklaşımlar da ele alındı. Bu tür çözümlerin, sıfır atık hedeflerine katkı sağladığı belirtildi.

Etkinliğe katılanlar, bu çalıştayın üye ülkeler arasında bilgi paylaşımını geliştirerek iş birliğini teşvik ettiğini kaydetti. Ayrıca çalıştayın, Cumhuraşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen ve uluslararası alanda takdir gören “Sıfır Atık” projeleriyle örtüştüğü görüldü.

Son olarak, Pakistan’ın Pencap Eyaleti Başbakanı Maryam Nawaz Sharif tarafından yürütülen “Suthra Punjab” Programı'nın, çevresel sorumluluk ve toplumsal sahiplenme ilkeleri üzerine entegre bir atık yönetimi örnek uygulaması olarak tanıtımı yapıldı.

Güneyde Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Komisyonu (COMSATS) ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen sıfır atık temalı üst düzey hibrit eğitim çalıştayında bilim insanları, politika yapıcılar ve uygulayıcılar bir araya gelerek sıfır atık ve döngüsel ekonomiye geçişte ihtiyaç duyulan yenilikçi çözümler ile politika çerçevelerini ele aldı.