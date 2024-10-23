Çorlu'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Çorlu'da Bıçaklı Kavga Sonrası Tutuklama

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi ise yaralandı. Kavga sonrası gözaltına alınan şüpheli Efe Ö, polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olayın Detayları

Zafer Sokak'ta gerçekleşen bıçaklı kavgada, Ramazan Batur adlı bir kişi yaşamını yitirirken, yaralıların durumu ciddiyetini koruyor. Tutuklanan Efe Ö'nün olayla ilgili sorgu süreci devam ederken, yetkililer olayın nedenlerine dair araştırmalarına devam etmektedir. Sonuç olarak, olayın ardından güvenlik güçleri olayı aydınlatmak ve benzer durumların yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.