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Çorum'da 13 Aracın Aynasını Kıran Şüpheli Yakalandı

Çorum'da park halindeki 13 aracın aynalarını kıran şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 01:29
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 01:29
Çorum'da 13 Aracın Aynasını Kıran Şüpheli Yakalandı

Çorum'da park halindeki 13 aracın aynalarını kırdığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Olay, Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde meydana geldi. Araç sahiplerinin ihbarda bulunması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler sayesinde şüphelinin kimliği belirlendi. R.U. isimli şahıs, 13 aracın aynasını kırmak suretiyle vandalizm yaptığı tespit edilerek polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin, farklı suçlardan birçok sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi. R.U., ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Olay, 26 Kasım'da meydana gelmişti ve araç sahiplerinin yaptığı ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir inceleme başlatılmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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