Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Çorum-Ankara kara yolu üzerinde bulunan Greyder Kavşağı'nda meydana geldi.

H.K. idaresindeki 45-KFG-6 yabancı plakalı otomobil, N.A'nın kullandığı 06 SK 025 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın sonuçları doğrultusunda, sürücülerle yabancı plakalı otomobilde bulunan M.Ç. isimli yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili detaylı inceleme sürerken, kazanın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.