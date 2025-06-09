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Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı ve itfaiye kurtarma çalışmaları yapıldı.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 15:59
Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Çorum'da Kazada Yaralanan 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde, Tokat-Ankara kara yolu üzerinde meydana gelen çarpışmada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri, Duygu D. yönetimindeki 23 ABZ 220 plakalı otomobilken, diğeri ise Nurettin Ç. tarafından kullanılan 55 GS 680 plakalı otomobildi. İki aracın çarpıştığı an, kazanın yaşandığı Alaca Eskiyapar kavşağında gerçekleşti.

Kaza Anı ve Müdahale

Kaza sonrası, olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, kazada yaralanan sürücü Duygu D. ile araçlarda bulunan Ekin D., Doğa D. ve Solmaz Ç. sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Kazada, araçta sıkışan Solmaz Ç., Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Yaralılara, kaza yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, Alaca Devlet Hastanesi'ne ambulanslarla taşındılar.

Sürücünün Kimliği

Edinilen bilgilere göre, kazaya karışan sürücü Duygu D., bir astsubay üstçavuş olarak görev yapmaktadır.

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık...

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık...

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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