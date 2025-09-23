Çorum'da 'Işığın Hikayesi' Aydınlatma Sergisi Açıldı

Çorum Müzesi'nde 2 bin yıllık 33 eserle "Işığın Hikayesi: Antik Çağdan Günümüze Aydınlatma" sergisi açıldı. Sergi 16 Kasım'a kadar ziyarete açık.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 18:47
Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Cumhuriyetimizin 102. Yılında 102 Süreli Sergi Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk Projesi" kapsamında Çorum'da, "Işığın Hikayesi: Antik Çağdan Günümüze Aydınlatma" sergisi açıldı.

Sergide 2 bin yıllık 33 eser

Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar ve müze ekibinin çalışmasıyla belirlenen geçmişi 2 bin yıl öncesine dayanan 33 eser, müzede ziyarete sunuldu.

Açılış konuşmaları

Çorum Valisi Ali Çalgan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Çorum Müzesi binasının örnek bir bina olduğunu vurgulayarak, "Müzemiz şehrimizin sembol binalarından bir tanesi. Çorum'u hep birlikte tanıtacağız. Bu eserlerin, buluntuların tanıtımı tam yapıldığı sürece her gün üzerine koyacağımızı ve iyi düzeye geleceğimizi düşünüyorum." dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da Çorum'un daha fazla tanıtılması gerektiğini vurguladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ise Bakanlığın "Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılında kültür ve sanatta daha ileriye" sloganıyla Anadolu'nun her noktasında programlar düzenlediğini belirtti. Bektaş, Çorum'da iki serginin planlandığını ve onaylandığını belirterek, "102 eşsiz sergiyle Anadolu'nun derinliklerinden doğan kültürel mirasımızı geleceğe taşıdık. Bu çerçevede ilimizde iki sergi planlandı ve Bakanlığımızca onaylandı. İlki 'Hapalki demir' sergisi olarak Boğazköy Müzemizde açıldı. Hala ziyarete açık durumda. İkincisi ise Çorum Müzemizde, 'Işığın Hikayesi: Antik Çağdan Günümüze Aydınlatma' oldu." diye konuştu.

İnsanlığın aydınlanma serüveni

Çakar, sergilenen 33 eserin ilk kez vatandaşlarla buluştuğuna işaret ederek, "İnsanoğlunun aydınlatma amacıyla yaptığı ilk kandiller taştandı. Madenin keşfi ile madenden kandiller, insanların en bol bulduğu toprak ve çamurdan yapılmış kandiller, daha sonra şamdanlar, günümüze yaklaştıkça gaz lambaları ve en sonunda da ampullere uzanan bir süreç var." sözleriyle eserlerin tarihsel bağlamını özetledi.

Açılışa Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile davetliler katıldı. Sergi 16 Kasım'a kadar gezilebilecek.

