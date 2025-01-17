Çorum'da Kayıp Samet Şeker'in Ölümüyle İlgili Açıklama!

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, Samet Şeker'in ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 20:41
Çorum'da Kayıp Samet Şeker'in Ölümüyle İlgili Açıklama!

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Çorum'da yaklaşık 4 ay önce kayıp olarak bildirilen Samet Şeker'in, şarampole yuvarlanmış otomobilinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Başsavcılıktan Açıklama

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Eylül 2024'te meydana gelen olayla ilgili bazı basın organlarında yanıltıcı haberler yapıldığını belirtti. Başsavcılığın yazılı açıklamasında, Samet Şeker hakkında 22 Eylül tarihinde kayıp ihbarı yapıldığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal hazırlık soruşturması başlatılmıştır. 26 Eylül 2024'te Samet Şeker, merkeze 35 kilometre mesafede, şarampole yuvarlanmış araç içinde ölü bulunmuştur. Olayın aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yeri inceleme, otopsi çalışmaları ivedilikle yapılmış, yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumundan rapor istenilmiş, bilirkişi çalışmaları yapılmıştır. Soruşturma işlemleri eksiksiz bir şekilde devam etmektedir. Soruşturma dosyasının tekamül etmesi ile en kısa sürede gereğinin yapılacağı, kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Aile İddiaları ve Soruşturmanın Seyri

Samet Şeker, ailesi tarafından 22 Eylül 2024 tarihinde kayıp ihbarı yapıldıktan 4 gün sonra Çorum-İskilip kara yolu kenarında şarampole devrilen otomobilinde ölü olarak bulunmuştu. Ailesi, Şeker'in öldürülmüş olabileceği yönünde iddialarda bulunmuş ve bu durum üzerine Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

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