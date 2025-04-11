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Çorum'da Obruk Barajı Gölü Beyaza Büründü

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Barajı Gölü karla kaplandı, doğal güzellikler kış manzarasıyla göz alıyor.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 19:11
Çorum'da Obruk Barajı Gölü Beyaza Büründü

Obruk Barajı Gölü'ne Kar Yağdı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bulunan Obruk Barajı Gölü ve çevresindeki ormanlık alan, etkili kar yağışı sonucunda bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Gün boyunca süren kar yağışı, Aluçlu mevkisinde kar kalınlığının 11 santimetreye ulaşmasına neden oldu.

Kızılırmak'ın Güzellikleri

Kızılırmak Nehri üzerine inşa edilen Obruk Barajı, çevresindeki ormanlarla birlikte doğal güzelliği ile dikkat çekiyor. Şehir merkezine sadece 45 kilometre mesafede bulunan bu bölge, ziyaretçilerine her mevsim farklı manzaralar sunarak yıl boyunca ilgi çekiyor.

Beyaz Örtü ve Sis Bulutları

Çam ormanları ile çevrili olan Obruk Barajı Gölü, üzerini kaplayan sis bulutlarıyla birlikte görsel şöleni katlıyor. Yaklaşık 661 milyon metreküp su hacmine sahip olan baraj gölü, kış aylarında sağladığı eşsiz görüntülerle göz kamaştırıyor.

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Barajı Gölü ve çevresini kaplayan ormanlık alan karla...

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Barajı Gölü ve çevresini kaplayan ormanlık alan karla kaplandı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Barajı Gölü ve çevresini kaplayan ormanlık alan karla...

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Barajı Gölü ve çevresini kaplayan ormanlık alan karla kaplandı.

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