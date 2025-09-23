Çorum'da Şeker Fabrikasında Karbonmonoksit Şüphesi: 9 İşçi Taburcu Edildi

Çorum'da şeker fabrikasında kireç ocağındaki bakım sırasında gaz maruziyeti şüphesiyle hastaneye kaldırılan 9 işçi, tedavi sonrası taburcu edildi; sağlıkları iyi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 22:39
Olay ve müdahale

Çorum'daki şeker fabrikasında, kireç ocağında gerçekleştirilen bakım çalışmaları sırasında çalışanların karbonmonoksit gazına maruz kaldığı şüphesiyle 9 işçi hastanelere sevk edildi.

Fabrika yönetiminin yazılı açıklamasına göre, çalışanlar bilinci açık şekilde sağlık kuruluşlarına nakledildi ve gerekli tedaviler uygulandı.

Sağlık durumu ve taburcu

Açıklamada, işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığı vurgulandı. Tüm çalışanların tedavilerinin tamamlanmasının ardından sağlıklı bir şekilde taburcu edildikleri belirtildi.

7
