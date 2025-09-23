Çorum'da Şeker Fabrikasında Karbonmonoksit Şüphesi: 9 İşçi Taburcu Edildi

Olay ve müdahale

Çorum'daki şeker fabrikasında, kireç ocağında gerçekleştirilen bakım çalışmaları sırasında çalışanların karbonmonoksit gazına maruz kaldığı şüphesiyle 9 işçi hastanelere sevk edildi.

Fabrika yönetiminin yazılı açıklamasına göre, çalışanlar bilinci açık şekilde sağlık kuruluşlarına nakledildi ve gerekli tedaviler uygulandı.

Sağlık durumu ve taburcu

Açıklamada, işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığı vurgulandı. Tüm çalışanların tedavilerinin tamamlanmasının ardından sağlıklı bir şekilde taburcu edildikleri belirtildi.