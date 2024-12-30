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Çorum'da Yangın: Dumandan Etkilenerek Hastaneye Kaldırılan Kişi Yoğun Bakımda

Çorum'un Mecitözü ilçesindeki yangında dumandan etkilenen Neşat U, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 10:09
Çorum'da Yangın: Dumandan Etkilenerek Hastaneye Kaldırılan Kişi Yoğun Bakımda

Çorum'un Mecitözü İlçesinde Yangın!

Çorum'un Mecitözü ilçesinde Camikebir Mahallesi'nde Cuma T. ait evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, evin içinde kısa sürede yayıldı.

Dumanları fark eden ev sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine intikal eden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, yangının kontrol altına alınması için hızlı bir müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin gayretleri sayesinde yangın söndürüldü.

İçeri Girdikten Sonra Baygın Bulundu

Bazı eşyalarını almak için bir kez daha eve giren Neşat U., itfaiye ekipleri tarafından baygın halde bulundu. Sağlık ekipleri, hızla müdahale ederek Neşat U.'yu Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Neşat U. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Neşat U.'nun Ankara'da bir askeri birlikte astsubay başçavuş olarak görev yaptığı ve izinli olarak memleketine geldiği öğrenildi.

Şu anda yoğun bakımda tedavisi süren Neşat U.'nun sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi. Olay, yerel halkta büyük bir üzüntü yarattı.

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