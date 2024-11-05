Çorum'daki Parkta Çocukların Çıkardığı Yangın Kamerada Kaydedildi

Çocukların Yangını Güvenlik Kamerasında

Çorum'da bulunan bir parkta, oyun grubu etrafında oynayan çocukların çıkardığı yangın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın Detayları

Azerbaycan Caddesi üzerindeki parktaki oyun grubunda meydana gelen yangın, parkın çevresindeki vatandaşların su ve yangın tüpü ile yaptığı müdahalenin ardından, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İnceleme Sonuçları

Polis tarafından gerçekleştirilen inceleme sonucunda, yangının parkta oyun oynayan iki çocuk tarafından çıkarıldığı belirlendi. Yangın, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve bu görüntüler daha sonra Çorum Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Belediye, güvenlik kamerası görüntülerini "Ah be çocuklar! Biz sizin için yapmıştık. İnsan kendi oyun alanını yakar mı?" notuyla yayınlayarak duruma dikkat çekti.

Çorum'da Azerbaycan Caddesi'ndeki bir parkta yer alan bir oyun grubunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Öte yandan, yangın güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Çorum'da Azerbaycan Caddesi'ndeki bir parkta yer alan bir oyun grubunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Öte yandan, yangın güvenlik kamerasınca kayda alındı.