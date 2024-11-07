Çorum'daki Patlama Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Çorum'daki Patlama ve Hasar Durumu

Çorum'da 3 Kasım tarihinde meydana gelen ve doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlamada hasar gören Akıncı Apartmanı'nın durumu görüntülendi. Patlamanın etkisiyle Akıncı Apartmanı'ndaki dairelerde önemli hasarlar oluşmuş durumda.

Bina Sakinlerinin Durumu

Olayın ardından geçici olarak tahliye edilen apartmanın sakinlerine, 4 gün sonra kişisel eşyalarını almak için sınırlı bir giriş izni verildi. Bina sakinleri, güvenlik gerekçesiyle görevliler tarafından sağlanan baretler ile dairelerine dönebildiler.

Hasar Tespit Çalışmaları

Çorum Belediyesi ekipleri, bina içindeki hasarı tespit etmek üzere incelemelerde bulunurken, Akıncı Apartmanı'nın Hilal Apartmanı'na bakan yüzeyinde camların kırıldığı ve duvarların zarar gördüğü kayıt altına alındı.

Sakinlerin Yaşadığı Zor Süreç

Sakinlerden Şahin Alkan, patlama nedeniyle evindeki eşyalarının parçalandığını ifade ederek, "Canımızın sağ olması yeter. Mal elimizin kiridir," dedi. Diğer bir sakin Mustafa Sungurlu ise, "Evin içi cam kırıkları ve molozla dolu. Her şey çok kötü," şeklinde konuştu.

Devlet Yardımı Beklentisi

5. katta oturan İbrahim Eker, babasının diyaliz hastası olduğunu belirterek, "Büyük bir felaketten kurtulduk. İnşallah devlet elinden geleni yapacak," ifadelerini kullandı. Diğer bir sakin Gürcan Dereli, kendi dairesinde hasar az olsa da diğer katlarda ciddi zararlar olduğunu aktardı.

Patlama Sonrası Raporlar

Çorum'daki patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi yaralanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, 16 dairenin ve 12 iş yerinin ağır hasar aldığı belirtildi. Hilal Apartmanı'nın ağır hasarlı olduğu tespit edilerek, yıkım kararı alındı.

Çorum'da 3 Kasım'da Hilal Apartmanı'nda meydana gelen patlamada hasar gören Akıncı Apartmanı'ndaki daireler görüntülendi.

Çorum'da 3 Kasım'da Hilal Apartmanı'nda meydana gelen patlamada hasar gören Akıncı Apartmanı'ndaki daireler görüntülendi.