Çorum İskilip'te 86 Yaşındaki Eldivas Babayiğit İçin Arama Başladı

Çorum İskilip'te 86 yaşındaki kişi için arama çalışması

Olay ve başlatılan çalışmalar

Çorum'un İskilip ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 86 yaşındaki Eldivas Babayiğit için arama çalışması başlatıldı.

Sakarya Mahallesi'ndeki evinden saat 16.00 sıralarında ayrılan ve gece saatlerine kadar dönmeyen Babayiğit için ailesi 112'yi arayarak kayıp ihbarında bulundu.

İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yanı sıra İl AFAD Müdürlüğü ile İskilip Belediyesi zabıta ekipleri, Babayiğit'in bulunması için arama çalışmalarına katıldı.

Aramalar özellikle Tünel mevkisinde yoğunlaştırıldı ve bölgedeki vatandaşlar da ekiplerin çalışmalarına destek veriyor.