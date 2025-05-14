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Costa: Karadağ, AB Genişlemesinin Parlak Bir Örneği

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Karadağ'ın AB genişleme sürecindeki olumlu örnek olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 15:04
Costa: Karadağ, AB Genişlemesinin Parlak Bir Örneği

AB Konseyi Başkanı Costa, Karadağ'ın Önemini Vurguladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Karadağ'ın AB'nin genişleme konusundaki başarılarının en belirgin örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Balkan turuna çıkan Costa, Sırbistan ve Bosna-Hersek'in ardından Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya giderek Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi.

Karadağ'ın Hedefi 2028

Devlet Konuk Evi Villa Gorica'da resmi törenle karşılanan Costa, Milatovic ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Karadağ, AB'nin genişleme konusunda yakaladığı olumlu ivmenin en iyi örneklerinden biri" dedi. Costa, Karadağ'ın "2028'e kadar AB'nin 28'inci üyesi olacağız" sloganını takdirle karşıladıklarını belirterek, "Bu hedef daha önce gerçekleşirse de çok güzel olur" diye ekledi.

İyi İlişkiler Vurgusu

Costa, Karadağ'a bölgede bulunan AB üyesi ülkeler ve komşularıyla iyi ilişkiler yürütmeleri tavsiyesinde bulundu. Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ise Costa'nın ziyaretinin, ülkenin AB üyelik sürecine ne denli kararlı olduğunu gösterdiğini dile getirerek, "Karadağ'ın AB üyelik sürecine en yakın ülke konumunda olmasından gurur duyuyoruz. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Hedefimiz 2028'de AB'nin sıradaki, 28'inci üyesi olmak" dedi.

Genişleme Sürecinin Işığında

Milatovic ayrıca, Karadağ'ın AB üyelik sürecinde bulunan ülkelere örnek olabileceğini vurgulayarak, "Tünelin ucundaki ışık biz olabiliriz. Genişleme sürecinin canlı olduğunun da bir kanıtıyız" şeklinde konuştu.

Costa, Balkan turunun devamında bugün Kosova'yı da ziyaret edecek.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa (solda), Balkan turu kapsamında Karadağ'ın...

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa (solda), Balkan turu kapsamında Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya geldi. Costa, Vila Gorica'da Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic (sağda) tarafından resmi törenle karşılandı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa (solda), Balkan turu kapsamında Karadağ'ın...

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa (solda), Balkan turu kapsamında Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya geldi. Costa, Vila Gorica'da Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic (sağda) tarafından resmi törenle karşılandı.

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