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Çukurova Uluslararası Havalimanı, Amsterdam ve Tiran Uçuşlarına Başlıyor

Çukurova Uluslararası Havalimanı, 29 Haziran'da Amsterdam, 30 Haziran'da ise Tiran'a direkt uçuşlar sunacak.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 11:29
Çukurova Uluslararası Havalimanı, Amsterdam ve Tiran Uçuşlarına Başlıyor

Çukurova Uluslararası Havalimanı Yeni Uçuş Destinasyonlarına Kavuşuyor

Yaz sezonuyla birlikte Çukurova Uluslararası Havalimanı, uçuş ağını genişletiyor. 29 Haziran 2024'te Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a, 30 Haziran'da ise Arnavutluk'un başkenti Tiran'a direkt seferler başlayacak. Bu yeni uçuşlarla birlikte, havalimanı 13 ülkede toplam 19 noktaya direkt uçuş imkanı sunarak bölge turizmine önemli bir katkı sağlayacak.

Havalimanının Önemi ve Hizmet Verdiği Ülkeler

2024 yılının 10 Ağustos'unda resmi olarak açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunuyor ve Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Niğde illerine hizmet vermek amacıyla inşa edildi. Havalimanı, dış hatlar uçuşlarıyla Almanya'nın Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Stuttgart, Münih kentlerinin yanı sıra Londra, Lefkoşa, Beyrut, Podgorica, Medine, Şarm El-Şeyh, Dubai, Moskova, Üsküp ve Bakü'ye aktarmasız seyahat imkanı sunuyor.

“Amacımız Tüm Dünyaya Tanıtmak”

Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz, bölgenin kalkınmasında önemli bir rol üstlenmeye gayret ettiklerini belirttti. Geçtiğimiz yıl açıldıklarını ve trendlerinin yükselerek devam ettiğini söyleyen Oflaz, "Amacımız, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı tüm dünyaya tanıtmak. 11 ülkeye uçtuğumuz noktada, dünyanın algısının buraya yöneldiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Havalimanının Genişleyen Uçuş Ağı

Oflaz, 1 Haziran'da Makedonya'nın başkenti Üsküp'e ve 15 Haziran'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye seferlerin başladığını aktararak, direkt uçuşların bölgenin turizm ve ticaretine olumlu yansıyacağını vurguladı. Yeni seferlerle birlikte havalimanında yolcuların dünyanın neresine gitmek isterlerse direkt olarak ulaşabilecekleri bir altyapı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Daha Konforlu Seyahat İmkânları

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yeni uçuş seçenekleri, yolculara daha konforlu bir seyahat deneyimi sunmayı amaçlıyor. Yolcuların, aktarma yapmadan istedikleri noktalara ulaşmalarını sağlamak ve uzun seyahat sürelerinden kaçınmalarını hedefliyor.

Yaz sezonunun başlamasıyla farklı destinasyonlara ulaşım imkanlarının arttığı Çukurova...

Yaz sezonunun başlamasıyla farklı destinasyonlara ulaşım imkanlarının arttığı Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda, 29 Haziran'da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a ve 30 Haziran'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'a direkt uçuşlar başlıyor.

Yaz sezonunun başlamasıyla farklı destinasyonlara ulaşım imkanlarının arttığı Çukurova...

Yaz sezonunun başlamasıyla farklı destinasyonlara ulaşım imkanlarının arttığı Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda, 29 Haziran'da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a ve 30 Haziran'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'a direkt uçuşlar başlıyor.

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