Cumayeri Başkanı Koloğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’i Ağırladı

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’i ağırladı; güçlü iletişim ve kurumlar arası iş birliğinin süreceği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:00
Ziyaret Sohbet Havasında Geçti – İş Birliği Vurgusu

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’i makamında ağırladı.

Sohbet havasında geçen ziyarette Başkan Koloğlu, emniyet teşkilatının ilçenin güvenliği ve huzuru için yürüttüğü özverili çalışmalarının kendileri için değerli olduğunu ifade etti.

Koloğlu, Cumayeri’nin daha güvenli ve yaşanabilir bir ilçe olması adına kurumlar arası uyum ve iş birliğinin önemine vurgu yaparken, "Emniyet Müdürlüğü ile kurulan güçlü iletişimimiz her daim devam edecektir" dedi.

