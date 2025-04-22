Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Dayısının Cenaze Törenine Katıldı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İzmir'de hayatını kaybeden dayısı Prof. Dr. Ahmet Tahir Satoğlu'nun cenaze törenine katıldı. 96 yaşında vefat eden Satoğlu, rahatsızlığı nedeniyle dün evinde yaşamını yitirdi.

Cenaze töreni, öğle vakti İlahiyat Fakültesi Hacı Fatma Tatari Camisi'nde düzenlendi. Törene Satoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Gül'ün yanı sıra, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı, ayrıca AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.

Emekli öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Satoğlu'nun cenazesi, namazın ardından Kuşçular Akpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül (sağda), vefat eden dayısı Prof. Dr. Ahmet Tahir Satoğlu'nun İzmir'deki cenaze törenine katıldı. Gül'e, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (solda) başsağlığı diledi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül (sağda), vefat eden dayısı Prof. Dr. Ahmet Tahir Satoğlu'nun İzmir'deki cenaze törenine katıldı. Gül'e, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (solda) başsağlığı diledi.