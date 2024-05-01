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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral: “Size demokrasi çok fazla”

Taksim’e çıkmak için Saraçhane’de buluşanlar ve Taksim’e yürümek isteyenler için Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral “Sizin gibi hukuk ve kural tanımazlar için demokrasi fazla” açıklamasında bulundu.

Yayın Tarihi: 01.05.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 16:34
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral: “Size demokrasi çok fazla”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul’da 1 Mayıs’ta yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Saral, Taksim’e çıkmak isteyenler için şu ifadeleri kullandı:

“Derdi 1 Mayıs’ı kutlamak olan kişinin yolu Taksim değildir. Devletin uygun gördüğü pek çok alanda kutlamayı kabul etmeyip, sırf ortalığı karıştırmak için Taksim’i kutsallaştıracaksın… ABD ve AB ülkelerinde bu vandallıkları yapsanız ne olurdu? Sizin gibi kural tanımazlar demokrasi çok fazla. Ya devlet başa ya kuzgun leşe”

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