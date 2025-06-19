Cumhurbaşkanı Erdoğan, 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslim Töreni'nde Konuştu

Erdoğan: "Asrın Felaketinin Yarasını Sarmakta Kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde gerçekleştirilen 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Dünyada ve bölgemizdeki şartlar ne olursa olsun bizim önceliğimiz bellidir. Biz hükümet olarak en kısa sürede asrın felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları sarmanın derdindeyiz," dedi.

Afetzedelere Umut Olacak Projeler

Erdoğan, bu tür projelerle asrın felaketinde yıkılan şehirlerde umut ve güven inşa ettiklerini belirtti. Yeni yaşam alanlarının yanı sıra sosyal donatı alanları ve altyapı projeleriyle de önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Tarihi Alanların Yeniden İhyası

Kahramanmaraş'taki tarihi alanların restore edildiğini belirtirken, tescilli kültür varlıklarının aslına uygun olarak yeniden ayağa kaldırıldığını vurguladı. Adıyaman, Malatya ve Hatay gibi illerde de çeşitli tarihi alanların restorasyonu çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Avrupa Ülkesi Büyüklüğünde Alan İnşası

Erdoğan, "İnşallah bu anlayışla, deprem bölgesini devasa bir şantiye alanına çevirdik. İnanın, hiçbir ülke böyle büyük bir afetin altından bu denli hızlı kalkamaz," şeklinde konuştu. Ayrıca, deprem bölgelerinde çalışmalara katılan mimar, mühendis ve işçilerin özverili çalışmalarına dikkat çekti.

Hedef: 453 Bin Bağımsız Bölüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine yapılan yatırımları 2 trilyon lirayı aştığını açıkladı. Hedeflerinin yıl sonuna kadar 453 bin bağımsız bölüm inşa etmek olduğunu belirtti. "Muhalefet tamamen kendi iç kavgasıyla meşgulken, biz altyapısı, üst yapısıyla tamamladığımız konutları hak sahipleriyle buluşturuyoruz," dedi.

Birlik ve Dayanışma Mesajı

Erdoğan, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekerek, her iki ülkenin birlik içinde hareket ettiğini vurguladı. Yerel şair Abdurrahim Karakoç'un vatan sevgisini dile getirdiği şiirle etkinliği taçlandırarak, Kahramanmaraş İstiklal Spor'un başarılarından bahsetti.

Törenin Detayları

Törende Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmuş, saygı duruşunda bulunulmuş ve Türkiye ile Azerbaycan milli marşları söylenmiştir. Ayrıca, etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e hediye takdim edilmiştir. Törene çok sayıda yetkili ve katkı veren önemli isimler de katılmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (solda), Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda) ile Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (solda), Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda) ile Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'ne katıldı.