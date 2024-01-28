Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 bölge 50 ilde halka seslenecek! Miting programı belli oldu…

31 Mart yerel seçimlerine hazırlanan AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasını titizlikle planladı. Erdoğan’ın seçime kadar 50 ilde halkla buluşmasını sağlayacak yoğun bir program oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 bölge 50 ilde halka seslenecek! Miting programı belli oldu…
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Erdoğan'ın Seçim Öncesi Programı Belli Oldu: Mitingler ne zaman başlıyor?

AK Parti, 31 Mart yerel seçimleri öncesi detaylı bir strateji belirledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime kadar geçireceği her günü planlandı. Erdoğan'ın Şubat ayında deprem bölgelerini ziyaret ederek başlaması bekleniyor. Bu süreçte MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de eşlik edeceği planlanan ziyaretlerde, afet konutlarının teslimatları gerçekleştirilecek.

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Programa göre Erdoğan, Türkiye genelinde 7 bölgeye giderek vatandaşlarla bir araya gelecek. Ayrıca, onlarca ilde tamamlanan devlet yatırımlarının toplu açılış törenlerine katılacak. Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Ağrı'da mitingler düzenleyecek.

Geçen yılın asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri nedeniyle ertelenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak olan Erdoğan, forum kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Seçim takviminin son haftası ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul'da geçirecek olan Erdoğan, kampanya sürecinde televizyon kanallarındaki özel yayınlara katılacak. Düzenli olarak kabine toplantıları yapılacak, yabancı devlet başkanları Türkiye'de ağırlanacak. Ayrıca, Başkan Erdoğan'ın yurt dışına çıkarak uluslararası zirvelere katılması bekleniyor.

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