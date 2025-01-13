Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Yılı Tanıtım Programı'nda Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital platformlardaki içeriklerin aileyi tehdit ettiğini vurguladı ve güçlü ailenin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Yılı Tanıtım Programı'nda Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programında Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda önemli mesajlar verdi. Konuşmasında, "LGBT'nin 'koçbaşı' olarak kullanıldığı cinsiyetsizleştirme politikalarının öncelikli hedefi ailedir ve aile kurumunun kutsiyetidir," diyerek aile yapısının korunması gerektiğini vurguladı.

Dijital İçerikler Aileyi Tehdit Ediyor

Erdoğan, konuşmasında neo-liberal kültür akımlarının toplum üzerinde yarattığı etkiye dikkat çekti. Dijital platformlarda yayımlanan içeriklerin kültür erozyonunu artırdığına işaret eden Cumhurbaşkanı, "Dijital platformlarda yer bulan diziler, filmler, yayınlar ve daha pek çok içerik, çoğu zaman kültür erozyonu ve kimlik aşınması gibi telafisi zor süreçlere sebep oluyor," dedi.

Cinsiyetsizleşmeye Direniş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile yapısını tehdit eden cinsiyetsizleştirme politikalarına karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirtti. Bu konudaki eleştirilerin anında susturulduğunu ifade ederek, "Fıtratı, ahlakı ve aileyi savunan herkes ağır bir baskıya maruz kalmaktadır," diye ekledi.

Türkiye'nin Nüfus Sorunu

Erdoğan, Türkiye'nin genç ve nitelikli nüfus kaybına uğradığını belirterek, "Doğurganlık oranı 2001 yılında 2,38 iken 2023'te 1,51'e düştü," dedi. Ayrıca, boşanma oranlarının artışına ve evlenme yaşının yükselmesine de dikkat çekti.

Aile ve Nüfus Politikaları

Erdoğan, 10'uncu Kalkınma Planı'na "Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması" başlıklı dönüşüm programını eklediklerini dile getirerek, "Güçlü aile ve güçlü nüfus yapısıyla Türkiye'nin geleceğini garanti edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Sonuç

Erdoğan, ulusal ve uluslararası platformlarda cinsiyetsizleşme politikalarına karşı duracaklarını, Türk milletinin geleceğini, aile yapısını güçlendirecek şekilde inşa etmekte kararlı olduklarını belirtti.

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