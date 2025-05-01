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Cumhurbaşkanı Erdoğan Beş Büyükelçiyi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan ve Vietnam büyükelçilerini kabul etti.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beş Büyükelçiyi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükelçi Kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan ve Vietnam büyükelçilerini kabul etti. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

Kabulde Güven Mektupları Sunuldu

Kabulde, Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz, Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Ekvador Büyükelçisi Pedro Vintimilla, Gürcistan Büyükelçisi Archil Kalandia ve Vietnam Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Hatıra Fotoğrafı Çekildi

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu anlar, diplomatik ilişkilerin güçlenmesine vurgu yaptı.

Ayrı Ayrı Görüşmeler Gerçekleşti

Erdoğan, söz konusu büyükelçilerle ayrı ayrı görüşmeler de gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin, ikili ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan ve Vietnam...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan ve Vietnam büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan ve Vietnam...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan ve Vietnam büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

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