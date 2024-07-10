Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 ile yeni vali ataması gerçekleştirdi! İşte yeni isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 5 ile yeni vali ataması yapıldı. Kararnameye göre, Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ illerine yeni valiler atanırken, mevcut bazı valiler ise farklı görevlere getirildi.



DİYARBAKIR VALİLİĞİNE MURAT ZORLUOĞLU ATANDI

Yeni kararnameye göre, Murat Zorluoğlu Diyarbakır Valiliğine atandı. Zorluoğlu, daha önce Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Van Valiliği görevlerinde bulunmuştu. Diyarbakır'daki yeni görevi ile Zorluoğlu, şehrin kalkınması ve güvenliği konusunda önemli sorumluluklar üstlenecek.

MALATYA VALİLİĞİNE SEDDAR YAVUZ GETİRİLDİ

Kararname ile Malatya Valiliğine Seddar Yavuz atandı. Yavuz, daha önce Kocaeli Valiliği görevini yürütmekteydi. Malatya'da yapacağı çalışmalarla şehirdeki kalkınma ve afet yönetimi gibi önemli konulara odaklanması bekleniyor.

İLHAMİ AKTAŞ KOCAELİ VALİSİ OLARAK ATANDI

Kocaeli Valiliğine ise İlhami Aktaş atandı. Aktaş, daha önce Çanakkale Valisi olarak görev yapmaktaydı. Kocaeli'ndeki yeni görevinde sanayi ve çevre yönetimi gibi konulara ağırlık vermesi öngörülüyor.

ÇANAKKALE VALİLİĞİNE ÖMER TORAMAN ATANDI

Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman atandı. Toraman, daha önce Elazığ Valisi olarak görev yapıyordu. Çanakkale'deki yeni görevinde turizm ve tarihi değerlerin korunması gibi alanlarda çalışması bekleniyor.

ELAZIĞ VALİLİĞİNE NUMAN HATİPOĞLU ATANDI

Elazığ Valiliğine ise Numan Hatipoğlu atandı. Hatipoğlu, bu görevi ile Elazığ'ın kalkınma projelerinde ve deprem sonrası yeniden yapılanma süreçlerinde önemli bir rol oynayacak.

ERSİN YAZICI VALİ-MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ OLARAK ATANDI

Mevcut Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirildi. Yazıcı, bu görevdeki tecrübeleriyle mülki idare sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname, Resmi Gazete'de duyuruldu. Yeni atamalar, illerin yönetiminde önemli değişiklikler getirecek ve yerel yönetimlerde yeni bir dönemin başlamasına vesile olacak.





