Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanlık Seçimi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın zamanda yaptığı açıklamada, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye-ABD ilişkileri üzerindeki etkilerini değerlendirdi.
İlişkilerin Dengelenmesi
Erdoğan, "(ABD Başkanlık seçimi) Türkiye-ABD arasındaki ilişkileri buna göre tekrar teraziye koyacağız. Adımlarımızı da ona göre atacağız. Umarız netice hayırlı olur" ifadeleriyle, seçimlerin sonuçlarının iki ülke arasındaki bağları yeniden şekillendireceğini vurguladı.