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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanlık Seçimi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD seçimlerinin Türkiye-ABD ilişkilerine etkisini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanlık Seçimi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın zamanda yaptığı açıklamada, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye-ABD ilişkileri üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

İlişkilerin Dengelenmesi

Erdoğan, "(ABD Başkanlık seçimi) Türkiye-ABD arasındaki ilişkileri buna göre tekrar teraziye koyacağız. Adımlarımızı da ona göre atacağız. Umarız netice hayırlı olur" ifadeleriyle, seçimlerin sonuçlarının iki ülke arasındaki bağları yeniden şekillendireceğini vurguladı.

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