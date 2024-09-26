Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanlık Seçimi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın zamanda yaptığı açıklamada, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye-ABD ilişkileri üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

İlişkilerin Dengelenmesi

Erdoğan, "(ABD Başkanlık seçimi) Türkiye-ABD arasındaki ilişkileri buna göre tekrar teraziye koyacağız. Adımlarımızı da ona göre atacağız. Umarız netice hayırlı olur" ifadeleriyle, seçimlerin sonuçlarının iki ülke arasındaki bağları yeniden şekillendireceğini vurguladı.