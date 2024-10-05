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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıkladıklar: Filistin, İsrail ve AK Parti Kongre Süreci

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti programında Filistin sorununa dikkat çekti ve kongre süreçlerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 19:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıkladıklar: Filistin, İsrail ve AK Parti Kongre Süreci

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Programında Konuştu

Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, mevcut İsrail yönetiminin dini fanatizmle hareket ettiğini belirterek, 'Batılı güçler bu durumun farkında ama Holokost utancından dolayı seslerini çıkaramıyorlar.' dedi.

Kongre Sürecine Dikkat Çekti

AK Parti'nin kongre sürecinin yenilenme ve kucaklaşma fırsatı sunduğunu ifade eden Erdoğan, 'Tecrübeleri dışlamadan, yeni isimlerle kadrolarımızı güçlendireceğiz.' ifadesini kullandı. Kongreleri parti içi bir faaliyet görmekten ziyade, milletle en yüksek seviyede ortak geleceği inşa etmek için bir kardeşlik şölenine çevireceklerini vurguladı.

Filistin'e Destek Vurgusu

Erdoğan, Filistin'deki duruma da değinerek, 'Gazzeli kardeşlerimiz, tüm imkansızlıklara rağmen direniş gösteriyor. Türkiye olarak, onlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.' dedi. Gazze'deki saldırıları ve yaşanan insan hakları ihlallerini eleştirdi.

Son Sözleri

Erdoğan, 'Türkiye'de neyi savunuyorsak, BM kürsüsünde de aynı cümleleri kurmaktan asla çekinmiyoruz.' diyerek Türkiye'nin tutumunu net bir şekilde ifade etti. Ayrıca, Filistinli mazlumların haklarını savunmak konusunda kararlı olduklarının altını çizdi.

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