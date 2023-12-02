Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asgari Ücret Ne Kadar Olur?' Sorusuna Yanıt!

Dubai'de düzenlenen İklim Eylemi Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan dönüş yolculuğunda havalimanında soruları yanıtladı. Gazetecilerin kendisine yönelttiği 'asgari ücret zammı ne kadar olur?' sorusuna yanıt veren Erdoğan beklenen toplantı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında, 'Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu anda çalışmalarını yapıyor. Bu çalışmalarını olgunlaştırdıktan sonra nihai tabloyu önümüze koyacak. Çünkü burada işçi, işveren temsilcileri ile görüşmelerini bitirdikten sonra bize neticeyi getirecek. Biz de kendisini dinleyeceğiz. Ondan sonra en uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek.' ifadelerini kullandı.

Vatandaşımızı Enflasyona Ezdirmedik ve Ezdirmeyiz

Asgari ücret artışının yılda bir defa yapılacağı ve yapılacak zamla çalışmaların tamamlanacağına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluğun süreci yöneten Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'da olduğunu belirtti. Açıklamasına 'Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz.' sözleri ile devam eden Erdoğan, ekonomi yönetiminde enflasyonu dizginleyici adımlar atıldığını belirtti. Enflasyon sorunun tarihe karışacağına dair ifadelerle açıklamasını sonlandırdı.