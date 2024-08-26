Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güçlü Birlik Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada milletin zorlukların üstesinden ancak bir bütün olarak gelebileceğini ifade etti. Erdoğan, "Vatanımıza yönelik saldırılarla mücadelede yalnızca birlikte hareket edersek başarılı olabiliriz." dedi.

Birlikte Başaracağız

Erdoğan, konuşmasında, ulusun dayanışma içinde hareket etmesinin önemine değinerek, vatan savunmasında bireysel değil toplu bir çabanın gerekli olduğunu vurguladı. Bu anlamda toplumsal birliktelik çağrısında bulundu.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ancak omuz omuza verdiğimizde zorlukları aşabilir ve ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıyabiliriz." diyerek, milletin birlik olmasının önemini yineledi.