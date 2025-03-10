Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölgesel Açıklama: 'Köken, Din ve Mezhep Ayrımı Yapmıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak, Suriye ve Lübnan'da etnik ve dini ayrımlar gözetmediklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölgesel Açıklama: 'Köken, Din ve Mezhep Ayrımı Yapmıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölge ülkeleriyle ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Ne Irak'ta, ne Suriye'de, ne Lübnan'da ne de diğer bölge ülkelerinde hiçbir kimsenin kökeniyle, diniyle, mezhebiyle ilgilenmiyoruz" sözleriyle, bölge politikalarının arka planını net bir şekilde ortaya koydu.

Bölgesel meselelerde etnik ve dini ayrımların önem taşımadığını ifade eden Erdoğan, bu tutumlarının daha geniş bir perspektiften bir arada yaşam kültürünü desteklediğini belirtti. Böylece, toplumların bir arada barış içinde yaşayabilmesi için gereken zeminin oluşturulduğunu dile getirdi.

Erdoğan'ın bu güçlü ifadesi, uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin tutumunu ve kadın-erkek eşitliği, insan hakları konularındaki kararlılığını yeniden gözler önüne serdi.

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