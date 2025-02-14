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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Mesaj: 'Hançer Kimin Elinde?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP hakkında sert ifadelerde bulunarak olası iç çekişmelere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Mesaj: 'Hançer Kimin Elinde?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "(CHP) Hançer kimin elinde, kimin sırtına saplanacak bilmiyoruz. Bu onların sorunu," diyerek partinin içindeki belirsizliklere dikkat çekti.

Erdoğan, sözlerine devam ederek, "Yeni zoom zirveleri yapılıyor mu, kim, kimi nasıl vuracak bilemem," ifadesini kullandı. Bu ifadeler, CHP'nin iç dinamiklerinin ve olası rekabetin heyecanla takip edildiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Bu açıklamalar, Erdoğan'ın muhalefete yönelik eleştirilerinin bir parçası olarak öne çıkmakta ve siyasi arenada yeni tartışmalara yol açması beklenmektedir.

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