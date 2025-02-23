Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ Uyarısı: Mücadele Sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ tehdidinin bertaraf edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "FETÖ tehdidi bertaraf edilene kadar bu hain yapıyla mücadelemiz içeride ve dışarıda kararlılıkla sürecektir" dedi. Erdoğan, bu mücadelede kararlılık mesajı verirken, ulusal güvenliğin sağlanması için gereken adımların atılacağını belirtti.

Bütünsel Bir Mücadele

FETÖ'ye karşı verilen mücadelenin sadece Türkiye sınırları içinde değil, dünya genelinde de sürdürüleceğinin altını çizen Erdoğan, uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Bu bağlamda, tüm ülkelerin bu tehdit karşısında duyarlı davranması gerektiğini ifade etti.

Mücadelede Dönüşüm ve Yenilik

Erdoğan ayrıca, FETÖ'nün yapısını ve faaliyetlerini yıkmaya yönelik stratejilerin sürekli geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye'nin bu konuda gerekli tüm önlemleri alarak, halkının güvenliğini sağlamayı hedeflediğini belirtti.