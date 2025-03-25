Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hak Arayışı Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hak arayışında sınırların önemini vurgulayarak, hakaret ve vandallık arasındaki çizgiyi geçmemeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 20:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hak Arayışı Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı konuşmasında toplumun hak arama eylemlerinde dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. "Herkesi sınırlarını bilmeye, ölçüyü korumaya, hak arama ile hakaret ve vandallık arasındaki çizgiyi geçmemeye davet ediyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, bu konuda kamuoyuna önemli bir mesaj verdi.

Hak Arama ve Sınırlar

Erdoğan, hak arayışının önemine değinirken, bireylerin kendi haklarını ararken başkalarının haklarına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, toplumda karşılıklı saygı ve anlayışın sağlanmasının kritik olduğunu ifade etti.

Toplumsal Duyarlılık

Cumhurbaşkanı, hepimizin toplumsal birer birey olduğunu hatırlatarak, hak arama eylemlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu duyarlılığın, toplumun huzurunu korumak için elzem olduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hukuksuzluk Açıklaması: 'Hesabı Hukuk İçinde Soracağız'
2
Türk Kızılay, 46'ncı Aşevini Nevşehir'de Açtı
3
Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile OECD Birinciliğini Açıkladı
4
Aydın'da Stabilize Yol Çöktü, Beton Mikseri Çukura Düştü
5
Edirne'de Tarihi 'Büyük Selimiye İftarı' Yapıldı
6
Filiz Akın: Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncasından Biri
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Uyarısı: 'Çıkmaz Sokak!'

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği