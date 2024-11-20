Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İttifak Mesajı: Naylon İttifaklara Tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, ittifaklarının sağlam bağlılık ve prinsipler üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Kimse bizim ittifakımızı kendi naylon ittifaklarıyla, 'al gülüm, ver gülüm' düzenine dayalı çıkar ilişkileriyle karıştırmasın. Böyle bir şey söz konusu değil," ifadelerini kullandı.

Güçlü İttifak Vurgusu